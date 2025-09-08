¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡Âè2ÀïÀîºê 3¡Ê1-0, 1-2, 1-0, 0-0¡Ë2 ±ºÏÂ19:03¥­¥Ã¥¯¥ª¥ÕUvance¤È¤É¤í¤­¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by FujitsuÆþ¾ì¼Ô¿ô 23,214¿Í»î¹ç¥Ç¡¼¥¿¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ÎÅ«¤¬»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë»î¹ç¡¢¤Ç¤­¤ì¤Ð¤³¤Î¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤·ãÆ®¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤ÏÀîºê¤Î¥Ú¡¼¥¹¡£¹ª¤ß¤Ê¥Ñ¥¹²ó¤·¤Ç»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£18Ê¬¡¢ÏÆºäÂÙ¿Í¤¬°ú¤Ã¤«¤±¤é¤ì¤ÆÆÀ¤¿PK¤ò¥¨¥ê¥½¥ó¤¬·è¤á¤ÆÀîºê¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£±ºÏÂ¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÈ¿·â¤¹¤ë