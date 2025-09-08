メ～テレ（名古屋テレビ） 9月8日午前8時24分ごろ、石川県能登地方を震源とする最大震度3の地震が発生しました。岐阜県内で震度2の揺れが観測されています。 最大震度3を観測したのは石川県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）は4.3と推定されます。 岐阜県 【震度2】 白川村 【震度1】 高山市 飛騨市 提供：ウェザーニュ