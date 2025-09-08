親が願う子の「安定した将来」と、本人が望む「自分らしい生き方」。その理想がすれ違うとき、家族の間に静かな亀裂が生じることがあります。順風満帆なエリート人生を歩んでいたはずの一人息子。彼の突然の決断は、現代社会に生きる多くの親子にとって、決して他人事ではない問題を投げかけています。エリート街道を歩んだ「自慢の息子」の苦悩東京都内の閑静な住宅街。元大手銀行員の鈴木正雄さん（68歳・仮名）と妻の良子さん（