俳優・吉永小百合（８０）の主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（１０月３１日公開）が、第３８回東京国際映画祭のオープニング作品として上映されることが８日、決定した。作品は女性として世界で初めて世界最高峰エベレストの登頂を果たした田部井淳子氏の半生を描く壮大なヒューマンドラマで田部井氏を吉永が演じる。阪本順治監督は「オープニング上映と聞き、大変うれしく思います。映画を作る工程、作業の形態が