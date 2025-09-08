ザボディショップの人気コレクション「スパオブザワールド」が、2025年9月18日より全国店舗＆ECで待望の再登場♡ 世界各地の伝統美容や自然由来成分から生まれた全6種は、豊かなテクスチャーと繊細な香りで自宅にいながらスパのような非日常を演出。ヴィーガン処方で肌にやさしく、毎日のセルフケアを特別なひとときに変えてくれます♪ ブルガリアン ピオニー＆タヒチアン ティアレ 「ブルガリア