秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまは成年式を終えたことを報告するため、9月8日、伊勢神宮を参拝される。7日午後5時半頃、悠仁さまは三重県・近鉄宇治山田駅に到着された。紺のスーツ姿の悠仁さまは、見送りの駅長に「ありがとうございます」と挨拶し、集まった観光客などに笑顔で手を振り、駅を出発された。悠仁さまは6日、成年の冠を身につける「加冠の儀」など成年式の儀式に臨まれた。悠仁さまは8日、皇室の祖先とされる天照大神を