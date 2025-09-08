台風15号により静岡県牧之原市で発生した突風は「竜巻」と判明しました。牧之原市内のけが人は74人、住宅の被害は1044棟に上り、現場では復旧作業が続いています。 【動画】牧之原市の突風は「竜巻」 市内のけが人74人、住宅被害1044棟 停電8日に全面復旧見通し＝静岡 台風15号により牧之原市で発生した突風について、静岡地方気象台は「竜巻」と認められると発表しました。 牧之原市内のけが人は重軽傷あわせて74人、住宅の被