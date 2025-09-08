◇インターリーグレッドソックス7―4ダイヤモンドバックス（2025年9月7日フェニックス）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が7日（日本時間8日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数無安打だったが、チームは接戦を制し、連敗を3で止めた。メジャー初だった前日6日（同7日）の同戦に続き、2試合連続で1番でスタメン出場。初回の第1打席は先頭で投ゴロに倒れると、第2打席も一ゴロ。6回の