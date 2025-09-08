人口減少が進む中で働き手を確保しようと、複数の事業者が出資して「特定地域づくり事業協同組合」を設立する事例が相次いでいる。山形県内では２０２１年に小国町で最初の組合が発足し、現在は置賜地域３町の３組合に広がった。組合は移住者らを雇用し、季節ごとに異なる職場へ派遣する。伝統産業を維持する一助になるほか、柔軟な働き方を提案して移住促進にもつなげる狙いがある。（常陰亮佑）「牛舎の手伝い」「草刈り」週３