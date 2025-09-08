石破茂首相（６８）（自民党総裁）は７日夜、首相官邸で記者会見し、７月の参院選惨敗の責任を取り退陣する意向を表明した。首相は物価高対策を政権の重要課題に掲げてきたが、道半ばで退陣することになった。米国との関税交渉は山場を越えたものの、関税の企業業績への影響が本格化するのはこれからだ。経済政策の課題は山積している。首相は７日の記者会見で「物価上昇を上回る賃金上昇を定着させるため、取り組みを加速させ