◆米大リーグダイヤモンドバックス４―７レッドソックス（７日、米アリゾナ州フェニックス＝チェイスフィールド）レッドソックスの吉田正尚外野手が７日（日本時間８日）、敵地のダイヤモンドバックス戦に２試合連続「１番・ＤＨ」で先発出場も４打数ノーヒットに終わり、打率は２割３分４厘。右腕ネルソンの直球主体のピッチングに投ゴロ、一ゴロ、投直。逆転した７回２死二塁では救援のウッドフォードに一飛に抑えられ、９