東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値172.74高値173.27安値172.49 173.96ハイブレイク 173.61抵抗2 173.18抵抗1 172.83ピボット 172.40支持1 172.05支持2 171.62ローブレイク ポンド円 終値199.15高値199.79安値198.68 200.84ハイブレイク 200.32抵抗2 199.73抵抗1 199.21ピボット 198.62支持1 198.10支持2 197.51ローブレイク