東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.38高値8.39安値8.33 8.46ハイブレイク 8.43抵抗2 8.40抵抗1 8.37ピボット 8.34支持1 8.31支持2 8.28ローブレイク シンガポールドル円 終値114.69高値115.20安値114.44 115.87ハイブレイク 115.54抵抗2 115.11抵抗1 114.78ピボット 114.35支持1 114.02支持2 113.59ローブレイク 香港ドル