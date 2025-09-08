【本日の見通し】日本の政局をにらむ展開 週末に石破首相が総裁辞任を表明、次期総裁候補として高市氏や小泉氏の名前がメディアで報じられている。前回の総裁選で地方票などを合わせた第一回投票で1位となった高市氏は、積極財政論者として知られており、日本の財政赤字が拡大するのではとの警戒もあって、海外勢を中心に円売りで反応しているとみられている。 週明け円安で始まった流れがどこまで続くかがポ