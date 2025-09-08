８時５０分に日本実質GDP２次速報値（2025年 第2四半期）、国際収支（7月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質GDP２次速報値（2025年 第2四半期）08:50 予想0.3%前回0.3%（前期比) 予想1.0%前回1.0%（前期比年率) 予想3.0%前回3.0%（GDPデフレータ・前年比) 国際収支（7月）08:50 予想33000.0億円前回13482.0億円（経常収支) 予想25680.0億円前回23979.0億円（