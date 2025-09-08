気象庁＝東京都港区前線などの影響で大気の状態が非常に不安定になり、大雨が降る恐れがあるとして、気象庁は北陸と中国で8日、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけた。北日本と西日本では9日にかけて竜巻などの激しい突風や落雷への注意が必要としている。気象庁によると、前線を伴う低気圧がオホーツク海を東北東へ進んでいる。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、北日本か