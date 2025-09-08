事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が8日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。プロ野球阪神が2年ぶりのリーグ優勝を決めた7日夜大阪・ミナミの戎（えびす）橋周辺には阪神ファンらが集結し、大阪府警の厳戒態勢の中、道頓堀にダイブする人が相次いだ件について、苦言を呈した。猪狩はこの件を伝える一部メディアの記事を添付。「阪神優勝しても道頓堀川に飛び込まないでっ