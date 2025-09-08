[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ オークランド]攻守に数多くのタスクを背負った日本の10番は、貴重な開催国とのテストマッチとなったメキシコ戦の課題と収穫を端的に振り返った。「こういう強度の高い相手に、特にゴール前を固めてきた強い相手にしっかりと崩していかないといけない。もっとアイデアが必要だと思う。ただ守備に関してはこういう強度の高い相手に負けなくなったのは日本人として良いこと。そこは今まで日本代表