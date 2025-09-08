[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ オークランド]日本代表は後半24分、2度目の交代として3枚替えを行ったが、機能しないままその後は劣勢に追い込まれた。試合後、左ウイングバックで出場したFW前田大然(セルティック)は「後半は全くプレッシャーがかけられていなかった。どこに行くかはっきりしなかった場面があった」と反省を口にした。日本は後半16分にDF板倉滉のアクシデントでDF関根大輝を投入しており、2度目となった後半