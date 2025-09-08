・ＮＹダウ４５４００．８６（－２２０．４３） 高値４５７７０．２０ 安値４５２１１．７８ ・Ｓ＆Ｐ５００６４８１．５０（－２０．５８） ・ナスダック総合指数２１７００．３８（－７．３１） 出所：MINKABU PRESS