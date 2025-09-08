松平定信（井上祐貴）が筆頭老中として政権を掌握すると、旧田沼派の人々は次々に粛清されていきます。その魔手は下々にまで及び、大田南畝（桐谷健太）などは政道批判の狂歌を詠んだ疑いをかけられ、断筆を宣言するまでに追い込まれてしまいました。メディアにカネを握らせてよい評判を流させる一方、批判的な声は身辺調査を命じるなど、早くも独裁者ぶりを発揮。宣伝工作に躍起な「ふんどし野郎（定信）」の本性を暴いてやろうと