韓国のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101」から誕生した、11人組の期間限定グループ・I.O.Iの元メンバーで歌手のチョン・ソミが、I.O.Iの友情をアピールした。 【写真】「正午の希望曲 キム・シニョンです」のキム・シニョンとチョン・ソミ チョン・ソミは最近、現地のラジオ番組「正午の希望曲 キム・シニョンです」にゲスト出演。キム・シニョンから「I.O.Iは仲がいいよね」と話を振られ