日常生活で、急に原因不明の不安に襲われることはありませんか。こうした漠然とした不安に襲われる場合、気になってしまう人は多いと思います。SNS上では「夜に漠然とした不安に襲われる」「よく分からない不安に押しつぶされそう」「不安が消えない」などの声が上がっています。このような漠然とした不安に対処するにはどうすればいいのでしょうか。不安に襲われる原因や対処法、精神的な病の可能性などについて、心理カウンセ