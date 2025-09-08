UFOに疑われた偵察機？いまから約51年前の1974年9月1日、アメリカが極秘裏に開発した偵察機SR-71「ブラックバード」が、ニューヨークからロンドンまでを1時間54分56秒で飛行するという記録を達成しました。単純な平均速度は約2,908.19km/hに達し、高高度飛行時にはマッハ3以上で飛行していたとされます。この記録は2025年現在でも、大西洋横断の最速記録として破られていません。【あ、UFO!!】いえ偵察機です…これが、間違えら