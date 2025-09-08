8日午前8時24分ごろ、石川県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は石川県能登地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、石川県の輪島市と能登町です。【各地の震度詳細】■震度3□石川県輪島市能登町■震度2□石川県七尾市珠洲市羽咋市宝達志