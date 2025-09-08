大谷が菅野から47号、48号と2打席連発(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間9月7日、敵地でのオリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場し、2打席連続アーチを放つ活躍で勝利に貢献。チームは5−2で勝ち、連敗は5でストップした。【動画】2打席連発だ！大谷翔平が菅野智之から47号・48号を放つ大谷は初回、先発の菅野智之から中堅への47号先頭打者アーチ。打球速度109.8マイル（約177キロ）、飛距離411フィート（約125メ