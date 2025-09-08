¸«¤ë¤«¤é¤Ë¡Ö¶¯¼Ô¡×¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥ã¥ó¥³¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û70.6Ëü²óÉ½¼¨¡¢3Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î?¶¯¼Ô´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Í¥³?¤ò¸«¤ë¡Ö¤³¤Î²È¤ÎÌ¼¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Æ¤Ê°­¤¤¤¬¼ê½Ð¤·¤Ï¤µ¤»¤Í¤§¤¼¡×2025Ç¯8·î29Æü¡¢¶å½£ºß½»¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦µ×Êý¹­Ç·¡Ê¡÷sakata_77¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤Ê?¥»¥ê¥ÕÉ÷?¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤­¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°Â­¤òÂç¤­¤¯¹­¤²¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ëÇ­¤Î¼Ì¿¿¤À¡£±Ô¤¤ÌÜ¤Ç¤³¤Á¤é¤òâË¤ß¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤è