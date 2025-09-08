モデル・タレントの高田秋（33）が7日、自身のインスタグラムを更新。7月に出産を報告した第1子・長男のお食い初めを報告した。「お食い初め私も着物が着たくて、着ちゃいました」と着物姿の母子ショットをアップ。「息子の袴姿が可愛くてキュンキュンしちゃった」とつづった。この投稿に、ファンからは「すっかりお母さんの顔ですね」「和服姿もお似合いです」「いい写真ですね」「綺麗過ぎます」「素敵なママだなあ」