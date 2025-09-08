佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の8日の天気をお伝えします。7日夜は満月で、日本では3年ぶりに皆既月食が見られました。午前1時半ごろ、福岡市の夜空でも月が欠け始めました。およそ1時間後、月は完全に地球の影に入りました。皆既月食は太陽と地球と月が一直線に並び、満月が地球の影に覆われる現象です。地球の大気で屈折した太陽の光があたることで「赤銅色」と呼ばれる独特の赤黒い色に