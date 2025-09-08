8日（月）日本海側は昼前まで大雨に警戒してください。太平洋側は猛烈な残暑になるでしょう。【8日（月）の天気】秋雨前線が東北南部〜日本海沿岸にのびて、前線周辺では激しい雨の降っているところがあります。東北南部や北陸、山陰、九州北部では昼前まで雨の降り方に気をつけてください。午後は雨の範囲が狭まりますが、土砂災害警戒情報が出されている新潟県・石川県・島根県を中心に、しばらくは土砂災害に警戒してください。