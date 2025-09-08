「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）最低限という言葉に広島・アドゥワは納得していなかった。阪神の優勝が懸かった一戦。初回から異様な雰囲気に包まれた敵地で、４回７安打１失点の粘投も２敗目。「四回までしか投げていないので、役割は果たせていない」と厳しい表情のままバスに乗り込んだ。序盤から厳しい展開が続いた。二回は先頭の大山に左翼線への二塁打を浴び、木浪には右前打。続く高寺の左犠飛であっさりと先