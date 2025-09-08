ルイ·ヴィトンから、モダンな都会のライフスタイルに寄り添う新作バッグが登場しました。エレガンスと機能性を兼ね備えた「アヴェニュー PM」、多彩な持ち方を楽しめる「オフ デューティ バックパック·バイブ」、ロックなムードを纏う「オフ デューティ·バイブ MM」。どれも日常から特別なシーンまで活躍する、洗練のラインナップです。 アヴェニュー PMで叶う都会的エレガン