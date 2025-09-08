ツアーで活躍しているプロたちは誰もが自分のゴルフをよりよいものにしていくためにさまざまなことを考え、走り続けている。どんなことを考え、どのようにゴルフと向き合っているのか。インタビューをとおして、その姿を探っていく。 昨年のプロテスト合格者は26名。ＪＬＰＧＡ「97期生」となった彼女たちの活躍が続く今シーズン。まだレギュラーツアーでの優勝こそないものの、スコアボード