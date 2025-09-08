私はカオル。夫のフウタ、小2の息子・コウヘイと3人で暮らしています。今日は朝からめずらしく熱を出してしまって、コウヘイを学校へ送り出した後に病院へ行ってきました。その後も身体が重くてだるくて、横になって過ごしています。夕飯を作る気力もないのでフウタに連絡したところ「なるべく早く帰るよ」と返信してくれました。学校から帰宅したコウヘイには「お母さんは具合が悪いから寝ているね」と伝え、フウタの帰りを待って