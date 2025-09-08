昨夜（８日）、岡山市北区大供表町で２階建の住宅１棟を全焼する火事がありました。この火事で住人の男性１人が救急搬送されました。 【写真を見る】岡山市中心部で火災住宅1棟が全焼男性1人を救急搬送【岡山・北区大供表町】 警察によりますと、きのう午後10時10分、岡山北区大供表町の野村清人さん（44）の住宅から「中が燃えている、リビングが燃えている」と119番通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが