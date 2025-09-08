「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）阪神・藤川球児監督の高知・城北中時代の恩師、上田修身（おさみ）氏（６３）が教え子の快挙にねぎらいの言葉を贈った。◇◇球児、おめでとう！今年はもちろんリーグ優勝を期待していましたが、Ａクラスに入ったら十分だと思っていたのでびっくりしています。高知商を退職してから阪神の試合はずっと見ています。４月は甲子園、８月は京セラドームでも観戦しました。手帳