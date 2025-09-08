気象台は、午前8時9分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を高岡市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を射水市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】富山県・高岡市に発表 8日08:09時点西部では、8日昼前まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高岡市□大雨警報【発表】・土砂災害8日昼前にかけて警戒・浸水8日昼前にかけて警戒1時間最大雨量50mm■氷見市□大雨警