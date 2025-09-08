7日、東京・代々木第二体育館で「K-1 WORLD MAX2025」が行われ、プレリミナリーファイトの3試合を含めた計20試合の熱戦が展開された。その最中、リングサイドにラウンドガールの彼氏が登場。驚きの展開に「かなりイケメン」とファンは驚き、K-1公式サポーターも「ラブラブそうでした（笑）」とコメントする一幕があった。【映像】美女ラウンドガールとイケメン彼氏第12試合、K-1 WORLD MAX 2025 -70kg世界最強決定トーナメント