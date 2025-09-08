中東イエメンの親イラン武装組織フーシ派が、イスラエル南部にある空港をドローンで攻撃し、5人が軽いけがをしました。【映像】フーシ派 イスラエル南部の空港をドローン攻撃 5人けがイスラエル軍は7日、フーシ派が拠点とするイエメンから発射されたドローンが、南部にあるラモン空港の周辺に落下したと発表しました。また、事前にドローンの飛来を知らせるサイレンが鳴らなかったことも明らかにしていて、迎撃に失敗したと