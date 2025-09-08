もう3カ月ほど前にはなるが、「The Day of Milan」というちょっと変わったイベントが行なわれた。 RME製品などを扱う国内代理店であるシンタックスジャパンが主催したイベントで、「AVB/Milan」という規格に関連する国内のベンダー4社を集め、どのような規格なのか？ などを各社の事例を交えながら紹介する内容だ。 AVB/Milanについてご存じない方も多いと思うが、ごく簡単にいうと、AVBはEthernetを拡張した規格で