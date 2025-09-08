東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値147.43高値148.54安値146.82 150.09ハイブレイク 149.32抵抗2 148.37抵抗1 147.60ピボット 146.65支持1 145.88支持2 144.93ローブレイク ユーロドル 終値1.1717高値1.1760安値1.1648 1.1881ハイブレイク 1.1820抵抗2 1.1769抵抗1 1.1708ピボット 1.1657支持1 1.1596支持2 1.1545ローブレイク