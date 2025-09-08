◆報知新聞社後援◇第２５回北海道プロアマオープンボウリングトーナメント「第２５回北海道プロアマオープンボウリングトーナメント」が８月３０、３１日に札幌市西区琴似の綜合レジャーサンコーボウルで開催された。１９９８年から続く歴史ある大会に、全国からプロアマ計１６５人が集まり熱戦が繰り広げられた。今大会は初の試みとして、初日（予選）と２日目（準々決勝以降）でレーンコンディションを変更。対応に苦慮する