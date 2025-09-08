石破首相辞任に伴う自民党の総裁選挙が実施されることになった。いわゆる“石破おろし”をめぐり8日予定されていた総裁選の前倒し要求の意思確認は行われない。石破首相は「意思確認に進んでは党内に決定的な分断を生みかねない」、自民党・森山幹事長は「党を二分するようなことはあってはならない」などと述べた。自民党では、前倒しを求める書面提出などの手続きが取りやめとなる一方、8日午前、役員会が臨時で開かれる。党内に