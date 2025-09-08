新潟市に土砂災害警戒情報が発表されました。８日午前８時０分現在、新潟県の土砂災害警戒情報は以下の通りです。警戒対象地域新潟市、村上市。気象庁の発表内容は以下の通りです。降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指