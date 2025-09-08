○経済統計・イベントなど ０８：５０日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値） ０８：５０日・国際収支経常収支 ０８：５０日・国際収支貿易収支 １４：００日・景気ウオッチャー調査 １５：００独・鉱工業生産 １５：００独・貿易収支 ※中・貿易収支 ○決算発表・新規上場など 決算発表：アルトナー，柿安本店，学情，ストリーム，コーセーＲＥ，ミライアル，エイケ