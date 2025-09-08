５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円４３銭前後と前日と比べて１円０５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円７４銭前後と同２５銭程度のユーロ安・円高だった。 この日に米労働省が発表した８月の雇用統計は、非農業部門の就業者数は前月比で２万２０００人の増加にとどまり、改定された７月分（７万９０００人の増加）から伸びが大