7日に新庄市のJR新庄駅周辺で目撃が相次いだクマ。きょう（8日）警察は午前7時から最大限のクルマを出して警戒に当たっています。警察によりますと、きのうの午後5時半ごろ以降は、午前7時半現在でクマの目撃情報は入っていないということです。警察は引き続き警戒に当たっています。