［国際親善試合］日本 ０−０ メキシコ／９月７日／オークランド・コロシアム日本代表は国際親善試合でメキシコ代表と対戦し、０−０で引き分けた。個人的には、非常に感慨深いものがあった。1990年代からずっと、メキシコを日本が目ざすべきサッカーのモデルだと考えてきたからだ。選手のサイズ感、選手同士の距離感やパスワーク。そして、ワールドカップに毎回のように出場し、常に決勝トーナメントに勝ち進む安定した実力