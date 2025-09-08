イングランド代表は９月６日、W予選でアンドラ代表と対戦し、２−０で勝利した。だが試合内容はホームゲームながら冴えなかった。圧倒的な力の差があったものの、チャンスを作るのに苦しみ、先制点は25分の相手のオウンゴールによる得点だった。やや持ち直した後半、67分にクロスボールからデクラン・ライスがヘッドで追加点を挙げた。W杯予選で「無失点の４連勝」と結果を残しているが、これまでのところトーマス・トゥヘル