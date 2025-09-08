満月が地球の影に完全に覆われる「皆既月食」がきょう未明、道内各地で確認されました。日本で皆既月食を見ることができたのは、3年ぶりです。午前3時ごろ札幌で確認された皆既月食。太陽と地球と月が一直線上に並ぶことで、満月が地球の影で完全に覆われる現象です。きょう未明から各地で満月の一部が徐々に欠けていき、午前2時半ごろに赤黒く見える皆既月食となりました。この現象を直接見ようと、名寄市の天文台「きたすばる」